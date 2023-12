UNA SERATA DA CHAMPIONS

FirenzeViola.it

Vigilia del match di campionato tra Roma e Fiorentina, con le due squadre che domani sera scenderanno sul terreno di gioco dell'Olimpico per darsi battaglia e conquistare un (momentaneo) quarto posto in classifica che varrebbe l'accesso alla Champions League. In questo momento, infatti, la Fiorentina si trova al sesto posto in classifica, ad un solo punto di distanza dal quarto condiviso tra Roma e Napoli, che però ha già giocato - e perso - contro la Juventus. La sfida tra giallorossi e viola, dunque, vale molto, sia in termini di prestigio che in termini di classifica, mettendo inevitabilmente contro José Mourinho e Vincenzo Italiano, due allenatori tanto opposti nel modo di giocare e di comunicare, quanto simili nella mentalità vincente.

Chissà se l'avevano immaginata, nel lontano agosto 2021, una serata come questa i due tecnici, accasatisi entrambi nelle rispettive squadre in quella sessione di mercato e messi l'uno di fronte all'altro proprio alla prima giornata. A festeggiare, in quell'occasione, fu il portoghese, trascinato da una doppietta dell'ex Veretout che fissò il punteggio sul 3-1, con i Viola rimasti in dieci dopo una manciata di minuti per l'espulsione diretta ai danni del portiere Dragowski.

Vincenzo Italiano sarà chiamato a sfatare un vero e proprio tabù che ha nei confronti dello Stadio l'Olimpico dato che quella appena citata fu soltanto una delle tante sconfitte subite nella Capitale. Da quando allena in Serie A, infatti, il tecnico di Karlsruhe è riuscito soltanto in un'occasione su sei a tornare da Roma senza essere completamente a mani vuote (1-1 contro la Lazio il 29 gennaio 2023), nelle restanti cinque gare sono arrivate altrettante sconfitte.

Se la Fiorentina vorrà sognare e fare quel salto di qualità che finora nei momenti decisivi è mancato, questo trend dovrà necessariamente mutare, anche se le notizie che arrivano dal Viola Park non sono rassicuranti. Nel corso della seduta di ieri, infatti, Nico Gonzalez si è allenato ancora una volta a parte e sul suo possibile recupero per la gara di domani sera c'è un discreto pessimismo. L'affaticamento muscolare di cui soffre non sembra particolarmente grave, ma lo staff medico sembra concorde nel non forzarlo per evitare di perderlo per più partite. Nell'eventuale assenza di Nico, a guidare l'attacco della Fiorentina saranno Giacomo Bonaventura e Lucas Beltran: il trequartista è a caccia della presenza numero 300 in Serie A, l'argentino, dopo essersi sbloccato contro la Salernitana, vorrà dare continuità alle proprie prestazioni contro la squadra che la scorsa estate provò in extremis a strapparlo ai Viola e in cui milita l'amico e idolo Paulo Dybala.