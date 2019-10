UNA PASSIONE INCONTENIBILE ANCHE IN TRASFERTA: I DATI

Al di là di ciò che succede fuori o dentro al campo, Firenze ha sempre dimostrato quell'attaccamento alla maglia viola che viene richiesto anche ai giocatori. E a confermarlo non è solo l'aria che si respira in città quando gioca la Fiorentina, ma anche il trasporto e la presenza che i tifosi viola non hanno mai fatto mancare ai propri beniamini neanche nei momenti di difficoltà.

Con la nuova proprietà questo non è cambiato, anzi: i tifosi si sono avvicinati ancora di più alla squadra in risposta ad una politica avviata da Commisso e dai suoi uomini per i quali senza i tifosi "non c'è vita", per citare una maglietta esposta da Joe Barone alla prima uscita ufficiale della stagione contro il Monza.

A dimostrare tutto ciò sono anche i numeri, sia in casa che in trasferta: la Fiorentina è la terza squadra in Serie A per numero di abbonati, dietro solo ad Inter e Milan con 28.026 tessere vendute. E la stessa classifica si fa registrare anche per quanto riguarda le presenze al Franchi, dove la Fiorentina si piazza dietro a Inter e Milan avendo fatto registrare una media di 36.340 spettatori ad ogni gara e un totale di 145.538 tifosi in quattro partite (dati tranfermarkt).

Ma se impressionano i numeri dei tifosi in casa, complici anche impegni dal grande appeal come le partite contro Napoli e Juventus, le trasferte non sono da meno: a Brescia si toccherà il massimo stagionale con oltre 1000 tifosi presenti nel settore ospiti, e se paragoniamo i dati della scorsa stagione, dove la Fiorentina ha fatto registrare 626 tifosi di media in 19 trasferte, oggi la media è di 855 tifosi senza che ci sia stato ancora alcun big-match fuori casa. È più che lecito aspettarsi dunque a fine stagione dei numeri al forte rialzo anche a fine stagione per quanto riguarda le presenze in trasferta.

La passione che stanno dimostrando quest'anno i tifosi della Fiorentina, insomma, impressiona anche nei numeri.

Dati ATF:

2018/19, 19 trasferte - Presenze totali: 11906; Presenza media: 626

2019/20, 4 trasferte - Presenze totali: 3423; Presenza media: 855,75

Vs. Genoa - 752

Vs. Atalanta ~ 1000

Vs. Milan - 644

Vs. Brescia - 1027