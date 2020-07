UN TIFOSO SU TRE CONFERMEREBBE IACHINI

Dubbi, incertezze e tanti punti interrogativi girano attorno al nome che siederà sulla panchina viola la prossima stagione. Tante le voci che circolano, dalle più concrete alle semplici nomination. L'unica cosa certa è che Beppe Iachini continua il suo lavoro come se nulla fosse, concentrato più che mai. Ha mirato e centrato l'obiettivo che gli era stato preposto dalla società quando ha rimpiazzato in corsa l'esonerato Vincenzo Montella. Il tecnico ascolano accettò, a suo tempo, una situazione non facile, considerando che in quel momento la Fiorentina si trovava a +4 dalla zona retrocessione. Rimboccatosi le maniche, partita dopo partita, ha raggiunto il traguardo con quattro giornate d'anticipo.

Ma questo però sembra non poter bastare per garantire al tecnico la permanenza sulla panchina viola. Le opzioni più calde sono quelle legate al nome di Juric (che dovrebbe pronunciarsi a breve su quello che sarà il suo futuro a Verona) e di Daniele De Rossi ( che non può ancora allenare ma sta già costruendo il suo staff, LEGGI QUI). Per questo FirenzeViola.it ha chiesto ai propri lettori, tramite un sondaggio, se sarebbero d'accordo con un'eventuale conferma di Beppe Iachini.

Un sondaggio a cui hanno votato ben 4174 persone con un risultato abbastanza schiacciante: quasi il 70%, (69,95, 2907 voti) degli utenti non confermerebbe l'attuale tecnico viola. Il restante 30% (1267 preferenze, 30,35%) ovviamente è favorevole alla permanenza di Iachini alla guida della squadra. Quindi, un tifoso su tre non confermerebbe Beppe Iachini. Una percentuale importante che lancia un chiaro messaggio da parte del popolo viola, volenteroso di un profilo diverso che permetta il definitivo salto di qualità, e non il rischio di un'altra stagione di transizione. La certezza è che le riserve verranno sciolte a fine stagione quando le dirigenza viola si siederà ad un tavolo per progettare il futuro con la consapevolezza da parte di tutti che alla fine dei conti una decisione dovrà essere presa.