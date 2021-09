UN NUOVO PUNTO DI FORZA

E adesso vien da attendersi un po’ di tutto, almeno in termini di formazione. Di fatto l’unica giornata di squalifica affibbiata a Gonzalez e decisa dal Giudice Sportivo suona come una buona notizia per la Fiorentina che dovrà comunque fare a meno della rapidità e della tecnica dell’argentino. Attaccante già determinante negli equilibri viola, Gonzalez, e non solo per come ha messo nelle condizioni Sottil di trovare il primo gol in stagione.

Ma è proprio nell’esaltazione del collettivo, dei principi di squadra ancora prima che dei singoli, che risiede la forza che Italiano è riuscito a dare alla sua squadra. Una forza moltiplicata dalla spregiudicatezza ammirata nella prima mezz’ora contro l’Inter, nella quale solo una certa imprecisione e la bravura di Handanovic hanno limitato il passivo a favore degli uomini di Inzaghi. Logico voler ripartire proprio da quell’avvio di partita che ha annichilito i nerazzurri, altrettanto farlo trovando maggiore cattiveria e precisione.

E’ in questa seconda fase di crescita che Italiano ha già accompagnato i suoi, verso la ricerca di una maturità che oggi la Fiorentina non potrebbe comunque avere. La fondamentale capacità di saper gestire le forze e i momenti decisivi della partita, comprendendo quando è il momento di premere sull’acceleratore e quando invece è il caso di mettere in cassaforte il risultato vista la quantità di reti incassati nel secondo tempo.. Una Fiorentina meno adolescente e più matura, che sappia mettere a frutto la mole impressionante di gioco che sta imparando a macinare.