UN MESE PER CAPIRE IL FUTURO

Nessuno a Firenze c’era più abituato. Né i tifosi né tantomeno i giocatori. Per la Fiorentina una partita ogni 3-4 giorni è roba nuova, che non si vedeva dai tempi della Champions di circa 2 anni fa. Ma a causa della neve ecco che Firenze si ritufferà in una full immersion di Fiorentina. Con i recuperi della partita col Bologna e di quella che si sarebbe dovuta disputare oggi contro il Parma, infatti, saranno 6 le gare per gli uomini di Delio Rossi nei prossimi 24 giorni, anche se la data indicata oggi per il match con i ducali (7 marzo) non è ancora certa, così come l’orario del derby col Bologna.

Poco più di 3 settimane, quindi, per capire potenzialità e limiti effettivi di questa squadra. In sostanza, fra 24 giorni capiremo già a grandi linee quale sarà il destino di questo campionato viola, per il momento a metà fra zona europea e zona salvezza. Si comincia venerdì contro il Napoli, che poche ore dopo affronterà la super sfida di Champions contro il Chelsea. Mazzarri, quindi, potrebbe anche valutare l’ipotesi di un mini turn over, il tutto a vantaggio della Fiorentina. Anche gli uomini di Rossi torneranno in campo il martedì successivo per il primo dei due recuperi in programma. Al Dell’Ara la Fiorentina dovrà cercare di ottenere la seconda vittoria in trasferta della stagione se vorrà continuare anche solo a sognare un piazzamento prestigioso. Anche perché, la domenica successiva, la Fiorentina farà visita alla Lazio, in un Olimpico che negli ultimi anni ha regalato pochissime gioie ai fiorentini. Dopo queste tre gare, una settimana di stopo prima di riaccogliere al Franchi Adrian Mutu col suo Cesena che potrebbe aver peggiorato ulteriormente la propria posizione di classifica. Ma la partita non sarà certamente facile, anche perché il Fenomeno vorrà certamente riscattarsi dalla brutta prova dell’andata, quando fu anche espulso per la gomitata a Cassani. Quindi, ravvicinate fra di loro, le trasferte di Parma (se sarà confermato il 7 marzo) e Catania (11 marzo).

Questo il prossimo mese viola, che terminerà, è bene ricordarlo, con la Partita contro la Juventus del 18 marzo, che sarà solo l’antipasto di un mini ciclo terribile che vedrà i viola opposti in pochissimo tempo a tutte le big del nostro campionato. Ma prima di pensare a quelle gare, rimane da capire chi è realmente questa Fiorentina. Ci sono in ballo 18 punti e soprattutto la convinzione mentale di poter ambire a traguardi più ambiziosi dell’ottavo-decimo posto. E la partita contro il Napoli può essere un buon inizio, un buono stimolo. Delio Rossi lo sa, e per questo ha già radunato la squadra al Centro Sportivo per allenare le gambe e soprattutto la testa. Fondamentale, in questi giorni, sarà trovare la giusta concentrazione. Le motivazioni, poi, dovrebbero esserci da sole.