UN COMPLEANNO PARTICOLARE

Il giorno del proprio compleanno, un po' come accade anche a capodanno, è un momento in cui si tirano le somme dell'anno appena concluso. Si festeggia con i parenti, con gli amici, oppure proprio non si festeggia affatto, ma lo sguardo va sempre più che altro al passato e al futuro. E allora cerchiamo anche noi di tirare le fila del discorso relativo a Federico Chiesa, da oggi 22enne ma non da oggi al centro delle cronache di casa Fiorentina.

Ingarbugliato da una situazione che in estate lo ha visto grande protagonista, con giorni di fuoco dal momento del suo arrivo negli Stati Uniti per la tournée americana fino alla conclusione del mercato, alla fine l'ha spuntata Rocco Commisso che fin dal suo approdo a Firenze aveva posto il veto: Chiesa non se ne va, resta qua. E a monte eventuali accordi con altre squadre o la volontà del giocatore di andare magari a provare un'esperienza più internazionale: nonostante i primi dubbi, il rapporto è continuato anche se non è finita qui.

Sebbene il contratto del classe '97 scada nel 2022, infatti, è difficile credere che la questione possa dirsi conclusa. Da una parte perché la proprietà non può pensare di lasciare andare via il proprio gioiello a zero, pur tra due anni, dall'altra perché lo stesso giocatore prima di restare a Firenze vorrà un ingaggio che quantomeno si avvicini al più pagato della rosa, leggasi Franck Ribery.

Ecco perché, come qualcuno ha già indicato (leggi QUI), l'arrivo di Rocco Commisso in questa finestra potrebbe dare il via alla partita sul rinnovo. Una sfida fondamentale sia per la Fiorentina che per il giocatore, perché chiaramente le carte in tavola cambiano e non poco che si vada in una direzione o nell'altra. Quel che è certo è che le cose non possono restare allo stato attuale a lungo: il neo 22enne Federico Chiesa dovrà conoscere il suo futuro al più presto.