UN ATTACCO IN BILICO. "A BASILEA GIOCA CHI STA MEGLIO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vincenzo Italiano nell'immediato post-partita di Fiorentina-Udinese ha voluto chiudere il caso Jovic-Terzic, tenendoli entrambi in panchina per la sfida ma voltando pagina in vista di Basilea. Soprattutto per l'attaccante sono stati giorni complicati che potrebbero però avere un risvolto quasi inaspettato: le condizioni di Cabral sono infatti tutte da valutare e la scelta al centro dell'attacco potrebbe ricadere sul serbo.

"Contro il Basilea ci vorrà gente che è al massimo sia fisicamente che mentalmente", ha detto il tecnico a proposito delle scelte di giovedì. E questa frase insinua qualche dubbio sulla presenza di Cabral dall'inizio. Al ritorno al centro sportivo domani, dopo il giorno libero concesso oggi, sarà chiaro se l'attaccante brasiliano potrà essere della contesa oppure no.

Dopo il caso chiuso con Jovic, il serbo scalpita ma il titolare resta Cabral: sarà ancora una volta ballottaggio in vista di una partita che potrebbe indirizzare la stagione. Firenze resta col fiato sospeso anche per capire chi comanderà l'attacco della Fiorentina in Svizzera.