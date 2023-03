UECL: DA NIZZA, PASSANDO PER BRUXELLES FINO A LONDRA. IL PUNTO SULLE POSSIBILI AVVERSARIE

Quest’oggi, dopo la vittoria in terra turca ai danni del Sivasspor nella giornata di ieri, l’attenzione del mondo Fiorentina si sposta a Nyon, luogo in cui andranno in scena i sorteggi dei quarti di finale di Conference League. Inoltre, verrà designato anche il quadro delle semifinali e i propri accoppiamenti. La Viola potrà incontrare qualsiasi delle sette squadre rimaste in corsa (Lech Poznan, Basilea, Nizza, Az Alkmaar, West Ham, Gent e Anderlecht). Per stabilire quale squadra giocherà prima in casa verrà fatto un sorteggio a parte. A tal proposito, per saperne di più, proviamo ad analizzare le possibili avversarie.

NIZZA

Partendo dai francesi, che nonostante siano settimi in classifica nella Ligue 1, non perdono una partita ufficiale dal 7 gennaio. C’è stato un notevole ribaltamento della situazione dopo l’arrivo in panchina di Digard ed un mercato di gennaio svolto con cifre elevatissime. Fin qui, in Conference League, non ha riscontrato problemi: passato per primo nei gironi e battuto agli ottavi, sia all’andata che al ritorno, lo S. Tiraspol.

WEST HAM

Successivamente, mettendo più o meno sullo stesso livello di difficoltà del Nizza, troviamo il West Ham dell’ex Sassuolo Scamacca (in gol ieri). In Premier League, la squadra inglese, continua ad avere notevoli difficoltà: 1 vittoria nelle ultime 6. Mentre in Conference League sembra tutt’altra squadra: passata a punteggio pieno nel girone e battuto l’AEK Larnaca di Tomovic nello scorso turno, sia andata che ritorno con punteggi abbastanza rotondi.

ANDERLECHT

Un po’ a sorpresa, la formazione belga, batte il Villareal in Spagna e vola ai quarti di finale. L’ex squadra di Kouame, che possiede pressoché gli stessi colori sociali della Fiorentina (viola e bianco), oltre al sottomarino giallo, ha battuto (ai rigori) il Ludogorets nel turno precedente. Male il percorso in campionato: nono posto in classifica dopo 29 gare.

AZ ALKMAAR

L’unica squadra che per ora è riuscita ad eliminare un’italiana in tutte le competizioni europee. Almeno sulla carta, l’AZ, come le possibili avversarie citate fin qui, non è facile da affrontare. Gli olandesi possono vantare qualche talento, Karlsson su tutti (ex obiettivo di mercato gigliato), oltre che ad un caldo ambiente tra le mura amiche. In Conference League, gli olandesi, si sono qualificati come primi del girone pressoché a punteggio pieno (15 pt in 6 partite). Mentre per quanto riguarda il campionato, al momento, sono situati al terzo posto (+11 dal Twente).

LECH POZNAN

Tra le possibili avversarie più abbordabili, troviamo il Lech Poznan. La squadra polacca, dopo aver battuto con scioltezza gli svedesi del Djurgarden agli ottavi (2-0 all’andata e 0-3 al ritorno), in campionato sono momentaneamente terzi in classifica, a -18 dalla vetta. Nel proprio cammino in Conference, oltre alla partita citata poc'anzi, essendosi qualificata come seconda del girone, ha giocato e vinto i play off contro il Bodo Glimt. Sbirciando un po’ la rosa, il Lech, nella classifica marcatori, presenta quasi in vetta, due giocatori: Ishak e Skoras, entrambi a quota 5 gol.

GENT

Dalla Polonia ci spostiamo in Belgio, osservando il Gent. La squadra belga, dopo aver battuto agli ottavi l’Istanbul Basaksehir (ex avversaria viola) e il Qarabag ai play off, si presenta ai quarti di finale con un giocatore in ottima forma: Orban (7 gol nelle ultime due partite). In campionato, il Gent, si trova quinto in classifica, con un punto in meno del Brugge, uscito pochi giorni fa dalla Champions League.

BASILEA

Infine, il Basilea, ex squadra di Arthur Cabral. Gli svizzeri, dopo una bella rimonta ai danni dello Slovan Bratislava ieri (vinto ai rigori), si trovano sesti in classifica nel campionato svizzero, ma solo a 4 punti dal secondo posto. In UECL, fin qui, dopo essersi qualificati per secondi ai gironi hanno battuto, oltre al Bratislava citato prima, il Trabzonspor ai play off.

LE DATE - L’andata dei quarti di finale sarà giocata il 13 aprile, mentre il ritorno il 20, sempre di aprile.