UDINESE-FIORENTINA, Entro l'8/3 non si gioca

Nel pomeriggio sono state diffuse notizie che riguardano un possibile, nuovo cambio di data per quanto riguarda Udinese-Fiorentina e le altre quattro (tre, in realtà, visto che Samp-Hellas sarà disputata a porte chiuse, ndr) partite rinviate di questo fine settimana di Serie A: stando alle ultime informazioni pervenute, infatti, si starebbe facendo largo l'ipotesi di un recupero-lampo, e si legge tra le altre cose pure della possibilità di giocare già nei prossimi giorni, ed in particolare mercoledì.

Se per Juventus-Inter la cosa sta prendendo particolarmente piede, lo stesso non si può dire per Udinese-Fiorentina. Questo perché nella giornata di oggi sono emersi nuovi casi di Coronavirus in Friuli, sarebbero 6 in questo momento, ed il presidente della regione Fedriga ha richiesto a gran voce che il governo permetta la chiusura delle scuole e delle università almeno fino all'8 marzo. In particolare, ben 4 casi sarebbero stati riscontrati a Udine e dintorni: impossibile pensare perciò che entro la data dell'8 marzo sia percorribile la questione.

Anche perché, aspetto da non sottovalutare, la Fiorentina in questo momento non sembra avere particolare voglia di accettare un'ulteriore modifica delle disposizioni federali, avendo già adempiuto fin qui ai suoi doveri, senza la minima polemica per l'organizzazione beffarda di una trasferta fantasma, venuta però a costare 60mila euro, che ha dovuto subire.