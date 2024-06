TUTTI LI VOGLIONO

Gen Z al comando, almeno in questo avvio di estate viola. Se il mercato in entrata sta per regalare un 2000 (Moise Kean in dirittura d'arrivo), altri nomi di ragazzi nati dal 2002 in poi rischiano di infiammare le trattative di queste ore. L'infornata dei rientranti dai prestiti ha riportato alla casa base tanti calciatori che, dopo la prima esperienza tra i professionisti, hanno accentrato gli occhi di alcuni club pronti a puntare forte su di loro: si tratta di Costantino Favasuli, Lorenzo Lucchesi, Filippo Distefano e Alessandro Bianco, tutti parcheggiati negli ultimi dieci mesi in Serie B (i primi tre, insieme ad Amatucci, alla Ternana) - tutti prodotti della Primavera di Aquilani, giunti adesso al primo vero bivio in carriera. Sì perché Lucchesi (2003), Favasuli (2004), Distefano (2003) e Bianco (2002) devono capire cosa fare da grandi e farlo per di più in un sistema che tratta i pari età come esordienti allo sbaraglio quando, ad altre latitudini e con la stessa carta d'identità i quattro avrebbero ben più presenze 'tra i grandi' alle spalle.

Per questo anche la Fiorentina sta riflettendo sul da farsi: Palladino ha mostrato predisposizione al lavorare col materiale proveniente dal vivaio sin dagli inizi come tecnico delle giovanili del Monza. Lo stesso nuovo tecnico viola si è espresso positivamente su tutti loro e sarebbe pronto a aprirli le porte del ritiro. Poi però dall'altra parte ci sono le offerte: Lucchesi è il più conteso, 4 squadre di B sull'ex centrale della Ternana, in più soprattutto il forcing del Cagliari (in vantaggio) e il Venezia. Il classe 2003 sembra il primo indiziato a partire in prestito, mentre per gli altri il futuro è tutto da decidere: su Favasuli si registra l'interesse del Bari, che negli scorsi giorni ha sondato anche Distefano e Bianco. Quest'ultimo, lo ha confermato lo stesso agente, sembra quello più certo di rimanere a Firenze anche scavallata l'estate.

C'è poi anche Pietro Comuzzo (2005), che un rientrante dal prestito non è, ma che dopo essersi bagnato i piedi con qualche partita di Conference e degli spezzoni minimi in Serie A e Coppa Italia, deve ancora entrare a pieno nei meccanismi di una prima squadra: anche su di lui c'è il Cagliari, ma in caso dovesse partire Lucchesi lui rimarrebbe. Per le altre offerte, vige il veto di Palladino: in generale, la sensazione è che questi 'big' ex Primavera non verranno riciclati in prestiti in B o Lega Pro. La Fiorentina vuole cambiare qualcosa nella gestione dei suoi prodotti delle giovanili: in attesa di capire se nei prossimi mesi si potrà rilanciare il discorso seconda squadra, Pradè e i suoi vogliono evitare di far rifinire i propri 'ex-giovani' in circoli periferici senza fine poi non riuscire a cavarne un ragno dal 'prestito'.