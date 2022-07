TUTTI GLI OSTACOLI PER LUIS ALBERTO

È uno dei nomi che più scalda il cuore dei tifosi e che è girato spesso negli uffici della Fiorentina, ma portare Luis Alberto a Firenze è un'operazione a dir poco complicata. Che lo spagnolo abbia il desiderio di lasciare la Lazio non è certo un mistero, anche se quest'anno ha deciso di non imporre la linea dura a differenza dello scorso anno, quando servirono opere di diplomazia per convincerlo ad aggregarsi ai compagni in ritiro.

Tra il dire e il far, come si suol dire, c'è di mezzo il mare: non solo per quanto riguarda altre squadre, ma anche se non soprattutto per lui. Lotito ha dimostrato numerose volte in passato di non essere particolarmente propenso al compromesso e - seppur l'amore con Sarri non sia mai veramente sbocciato - Luis Alberto resta uno dei maggiori talenti, nonché investimenti, nella rosa dei biancocelesti.

Per questo è difficile pensare che lo spagnolo possa lasciare Roma per una cifra inferiore ai 25-30 milioni, tanto più che in sede di trattativa Lotito e Tare dovranno anche calcolare una percentuale sulla rivendita (che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è del 20%) da recapitare al Liverpool.

A meno che non arrivi un'offerta di questo tenore, solo la ferma volontà del giocatore di cambiare aria potrebbe smussare gli spigoli, ma in questo senso va registrata un prolungato desiderio del classe '92 di tornare a Siviglia assieme alla famiglia: l'ostacolo qui è solo la necessità del club gestito da Monchi di avere denaro fresco da investire. Una volta che il Siviglia avrà ceduto Kounde le cose potrebbero sbloccarsi, mentre per la Fiorentina al momento gli spiragli sono davvero pochi.