TRIPLO RECUPERO E UNA FASCIA DESTRA RITROVATA

L'infermeria si svuota, o quasi. Sono arrivate comunque buone notizie per Vincenzo Italiano in vista della gara di giovedì contro gli Hearts che si preannuncia decisiva, non solo per il cammino della Fiorentina in Conference League, ma anche per l'intera stagione. Il tecnico viola perde probabilmente Sottil ma ritrova finalmente Dodo, che dopo i segnali positivi arrivati ieri, oggi è tornato ad allenarsi a pieno regime in gruppo, e allo stesso tempo sembrano essere recuperati anche due pilastri della rosa come Milenkovic e Nico Gonzalez.

Considerata l'importanza della partita di dopodomani, viene da sé pensare che difficilmente Vincenzo Italiano si priverà di entrambi in una gara che può dire tanto per il percorso viola in Europa. Quando un calciatore rientra da un infortunio muscolare, i rischi di ricaduta non mancano, soprattutto se il rientro è affrettato, ma probabilmente in questo caso potrebbe valere la pena rischiare.

Se le prossime rifiniture dovessero dare esito positivo e Dodo dovesse dare l'ok al mister allora si potrebbe rivedere in campo, anche a partita in corso, dopo quasi un mese dall'infortunio muscolare rimediato lo scorso 11 settembre a Bologna. E anche se l'entità dell'infortunio era minore rispetto a quella del brasiliano, lo stesso discorso vale per Milenkovic e Nico Gonzalez che a livello di condizione sono sicuramente più avanti.

Quella fascia destra, probabilmente pensata anche dai dirigenti in fase di costruzione della squadra, potrebbe tornare di proprietà dei cosiddetti legittimi proprietari, Dodo e Nico Gonzalez. I due sudamericani, che quest'anno non sono riusciti mai a giocare insieme (l'unica volta è capitato il 6 agosto nell'amichevole contro il Real Betis), potrebbero ripartire insieme da giovedì e dare alla Fiorentina quella spinta in più che sulla fascia destra è venuta a mancare nelle ultime uscite.

Nel caso in cui il brasiliano non ce la dovesse fare, allora Vincenzo Italiano sta studiando l'ipotesi di schierare uno tra Martinez Quarta e Milenkovic proprio come terzino destro, ruolo che entrambi in passato hanno svolto e che potrebbero quindi ricoprire al posto di Lorenzo Venuti. Attenzione quindi massima visto che potrebbero esserci delle soprese. Intanto l'allenatore viola può sorridere visto che ritrova tre giocatori fondamentali nel suo scacchiere in uno dei momenti più delicati della stagione.