TRE PUNTI CONTRO IL SASSUOLO PER GIRARE A QUOTA 36. AL MAPEI FIORENTINA VITTORIOSA IN QUATTRO OCCASIONI

Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sostenuta da circa 6000 tifosi in trasferta da Firenze, la formazione di Vincenzo Italiano cercherà la quarta vittoria consecutiva in campionato. I viola infatti nelle ultime tre sfide di Serie A hanno sconfitto in successione, con lo stesso risultato di 1-0, Verona, Monza e Torino. Nove punti che sono risultati fondamentali per permettere a Biraghi e compagni di stabilire il record di punti ottenuti(33) nel girone di andata da quando è iniziata l'era Commisso.

Per arrivare al giro di boa però manca ancora una gara. Contro il Sassuolo la Fiorentina proverà a chiudere la prima metà di campionato a quota 36 punti per continuare, già consapevole di rimanere quarta almeno per un'altra settimana grazie al pareggio del Bologna, a sognare la Champions League. La trasferta di Reggio Emilia però, considerando i precedenti, non sarà una passeggiata per i viola. Nei dieci Sassuolo-Fiorentina che si sono disputati in Serie A(il primo incontro tra le due squadre avvenne in Serie C2 nel 2002 quando i toscani dopo il fallimento giocavano sotto il nome di Florentia Viola) infatti i gigliati hanno vinto quattro volte(nelle stagioni 2013-2014, 2014-2015, 2019-2020 e 2022-2023), pareggiato tre e perso in tre occasioni.

Totale equilibrio nelle due sfide in casa dei neroverdi da quando sulle due panchine ci sono Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi. Nel 2021-2022 vinsero gli emiliani 2-1 grazie alla rete in pieno recupero di Defrel, mentre la stagione scorsa, nell'ultima gara di campionato, a trionfare furono i viola con il risultato di 1-3. Decisivi in quell'occasione i goal di Cabral, Saponara e Nico. Curiosamente, solo sei mesi dopo, nessuno dei tre stasera sarà della partita. Se alla Fiorentina mancherà per infortunio il suo numero 10 Nico Gonzalez, il Sassuolo invece potrà contare sul suo diez, Domenico Berardi. Il vecchio pallino di mercato del club toscano, che segnò l'unica rete emiliana nella sfida della scorsa stagione, sarà infatti l'ostacolo numero uno per la banda di Italiano al raggiungimento dei 36 punti.