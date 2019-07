TRATTATIVA A OLTRANZA

Telenovela Veretout. Sì ormai lo è diventata considerando che è dal 10 giugno che Milan e Roma hanno avviato i primi contatti con Jordan Veretout. La prima a muoversi fu la Roma, subito dopo il Milan con il Napoli che aveva lasciato tutto in stand-by. A distanza di un mese ancora il francese non ha trovato la sua futura squadra ed una sistemazione. Milan e Roma hanno continuato a trattare con la Fiorentina in questo mese senza però mai arrivare vicini ad un accordo. Questo perché le loro offerte non sono ritenute adeguate dalla Fiorentina che sta aspettando l’offerta giusta. La società viola non sembra affatto voler cedere o andare incontro ai due club interessati al centrocampista fino a che entrambi non alzeranno le proprie offerte. Intanto ieri è andato in scena un incontro tra Boban e Maldini e Joe Barone con il ds viola Daniele Pradè. L’incontro era stato programmato proprio per parlare di Jordan Veretout per il quale il Milan offre 18 milioni bonus compresi più un eventuale contropartita che prende il nome di Lucas Biglia. La Fiorentina non ha intenzione di cedere (25 milioni la valutazione iniziale) sembra continuare ad esserci disaccordo proprio sull’inserimento di alcune contropartite.

Nel frattempo il francese ieri ha lasciato il ritiro di Moena da solo (CLICCA QUI per vedere il video). Infatti Montella non lo ha convocato per la tournée americana e il giocatore ha lasciato in solitaria l’albergo Dolce Casa di Moena dove alloggiava la Fiorentina. Prima è uscita la squadra e in seguito lui. Non si è fermato a salutare i tifosi prima di andarsene proprio in direzione del capoluogo toscano. Per lui non sono mancati gli insulti ed i "bu" dei supporters della Fiorentina che, nonostante comunque qualche in bocca al lupo, si accingono a registrare una cessione che sembra ormai ad un passo. Il calciatore è tornato a Firenze dalla sua famiglia, in attesa di una telefonata da parte del suo agente. Una telefonata che potrebbe chiudere una telenovela che va avanti da più di un mese...