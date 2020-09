TRACCE DI MERCATO

Niente di scontato anche se molto sembra profilarsi all'orizzonte. Gli ultimi giorni del mercato ruotano intorno a Chiesa e a un assalto finale della Juventus dato per imminente. L'intreccio di mercato è più o meno noto, per una cifra complessiva che supererebbe i 50 milioni e con tanto di alternative già individuate in casa viola. Pradè e Barone sarebbero infatti pronti a pescare uno tra Callejon e Deulofeu, al netto della solita tentazione di riprovare a convincere l'Udinese su De Paul e il passaggio di testimone potrebbe anche avvenire nei prossimi giorni.

Di certo come per i viola anche per le altre gli scenari cambiano nel giro di poco, basti tener d'occhio il Milan che incassati quasi 20 milioni dal Lione per Paquetà sarebbe tornato a pensare a Pezzella (anche perché su Milenkovic non è cambiata la posizione del club). Anche per questo il Verona, che continua a spingere per Ceccherini, non ha del tutto rinunciato all'idea del prestito di Vlahovic, mentre in quel di Bologna sono spuntati estimatori di Cutrone che potrebbero persino cambiare volto all'attacco viola.

Mica facile leggere tra le righe del calciomercato, tanto più per la squadra di Iachini alle prese con qualche problema offensivo. Chi sogna Milik farà bene a tenere a mente prospettive stagionali e soprattutto ingaggio che - al massimo - la Fiorentina potrebbe offrire al polacco, mentre per lo stesso Piatek l'Herta Berlino non scende dai 25 milioni di valutazione. Si spiega anche così l'avanzamento del lavoro su altri reparti, come in difesa dove per Igor sarebbe arrivata un'offerta del West Ham e dove Quarta è ancora un'opzione valida a patto che il centrale del River accetti di buon grado la concorrenza ferrea del trio titolare viola. Niente di ancora definito, insomma, ma pur sempre tracce del mercato in arrivo nei prossimi giorni.