TRACCE DI MERCATO

Un lungo confronto, volendo una sorta di doppio tennistico. Per il Milan Maldini e Massara, per la Fiorentina Pradè e Barone. A Milano va in scena il primo confronto sul futuro di Veretout e di chissà chi altri, anche perché il mercato dei viola è soltanto all'inizio. La Fiorentina ha ascoltato l'offerta rossonera, prendendo atto della disponibilità sui vari Simic, Laxalt, Borini e Cutrone, ha ribadito la valutazione del francese intorno ai 30 milioni e deve aver chiesto ancora informazioni su quel Biglia che Montella considera adeguato al ruolo di regista (c'è anche Bennacer per il centrocampo ma servirà attendere ancora)

E se ufficiosamente un po' tutti ieri si sono limitati a parlare di “incontro interlocutorio” (più realistico pensare che escluso Biglia nessuno dei nomi fatti ieri abbia entusiasmato) toccherà anche al Napoli far presente il proprio interesse per Veretout, in un confronto nel quale potrebbero finire in mezzo i nomi del centrocampista Rog e dell'esterno offensivo Ounas. Entrambi sembrano essere nomi apprezzati, che rientrerebbero nelle idee tattiche di Montella, molto dipenderà anche in questo caso da quanto sarà possibile incontrarsi a metà strada tra le richieste viola e le disponibilità partenopee.

Occhio però a lasciar troppo indietro la Roma, perchè i tentativi di Petrachi sono soltanto all'inizio. E' vero che i giallorossi hanno allentato la presa, tanto più alla luce dell'inserimento su Barella, ma è altrettanto vero che l'ingaggio migliore al francese l'hanno offerto proprio loro arrivando fino a tre milioni. L'ultima idea su questo asse sarebbe Defrel, in una storia tutta ancora da scrivere, e dalla quale non è detto non possano nascere nuove ipotesi di mercato . Pur sempre prime tracce sulle quali lavorare nei prossimi giorni.