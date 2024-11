TOTOFORMAZIONE, TORNANO IN CAMPO KEAN E COMUZZO. IN MEDIANA MANDRAGORA CON ADLI

FirenzeViola.it

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 la Fiorentina affronterà il Torino per l'undicesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico-Grande Torino. Viola che, reduci dalla vittoria per 1-0 sul campo del Genoa, vengono da sei successi consecutivi e otto risultati utili di fila tra campionato e Conference League. La formazione di Raffaele Palladino infatti non perde dal match di Bergamo contro l'Atalanta dello scorso 15 settembre. Da tutt'altro periodo invece viene il Torino che, dopo una partenza super con 11 punti nelle prime cinque giornate, negli ultimi cinque turni ha raccolto solamente una vittoria, contro il Como per 1-0 venerdì 25 ottobre, e quattro sconfitte.

Per ottenere la settima vittoria di seguito Raffaele Palladino dovrebbe affidarsi, davanti a De Gea, alla collaudata coppia centrale formata da Comuzzo, di rientro dopo lo stop nella trasferta di Genova, e Ranieri. Nessun dubbio sulle fasce, dove agiranno Gosens, autore del gol vittoria a Marassi, a sinistra e Dodo a destra. Solamente per il quotidiano La Repubblica Palladino potrebbe far rifiatare il brasiliano per lasciare spazio a Kayode. Linea mediana che sarà affidata ad Adli in coppia con uno tra Mandragora, che contro il Genoa è tornato in campo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio sinistro subito contro i New Saints, Richardson e Bove. Secondo la maggiora parte dei quotidiani sarà proprio l'ex Torino Mandragora ad affiancare il francese a centrocampo. L'unico giornale oggi in edicola non in linea è La Repubblica che schiera Bove arretrato accanto ad Adli. Pochi dubbi sulla trequarti dove ai lati del confermato Beltran ci saranno Bove a sinistra e Colpani a destra. L'unica incognita riguarda la posizione dell'ex Roma. Se Bove dovesse partire in mediana pronto Sottil a prendere il suo posto a sinistra. Davanti spazio a Kean che, nonostante i problemi alla caviglia che l'hanno tenuto fuori contro il Genoa, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Torino. Non dovesse essere pronto la maglia da titolare andrà sulla schiena di Kouame.

Questa la probabile formazione della Fiorentina contro il Torino, secondo i quotidiani locali e nazionali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

La Nazione (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

La Repubblica (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean.