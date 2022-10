TOTOFORMAZIONE, TORNA MILENKOVIC. DAVANTI CABRAL

Questa sera al cospetto dell'Heart of Midlothian la Fiorentina schiererà il consueto 4-3-3. Secondo i quotidiani stamani in edicola - tutti perfettamente d'accordo fatta eccezione per Repubblica Firenze - giocherà Gollini tra i pali, con davanti a sé Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi (per Rep. Fi. Terzic). A centrocampo Barak, Amrabat, Zurkowski (per Rep. Fi. Bonaventura, Mandragora, Duncan); in attacco Gonzalez (per Rep. Fi. Ikoné), Cabral, Kouame.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i giornali odierni.

GAZZETTA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Zurkowski; Gonzalez, Cabral, Kouame.

REP. FI. (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Kouame.