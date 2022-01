TOTOFORMAZIONE, OGGI TOCCA A PIATEK. DUBBIO A CENTROCAMPO

Quest'oggi a Cagliari è pronto l'esordio da titolare di Piatek. L'attaccante ex Hertha Berlino sostituirà Vlahovic, assente. Mister Italiano è pronto a proporre il suo consueto 4-3-3: in porta, secondo i giornali in edicola, toccherà a Terracciano, mentre in difesa ci saranno Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo, in cabina di regia, il solito Torreira, affiancato dalle mezzali Bonaventura e Duncan (o Castrovilli, l'unico dubbio). Infine assieme a Piatek in attacco ci saranno Callejon e Gonzalez.

Ecco la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Piatek, Gonzalez.

TUTTOSPORT (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Piatek, Gonzalez.

