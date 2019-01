TOTOFORMAZIONE, NORGAARD IN REGIA. CONFERMATO MURIEL

Viola in campo nel lunch time con il Chievo. Pochi dubbi per mister Pioli, che dovrà rinunciare agli squalificati Edimilson e Biraghi. Per questo motivo sulla fascia sinistra toccherà al giovane Hancko, alla prima da titolare con la maglia viola. Per il resto difesa confermata con Pezzella, Hugo e Milenkovic davanti a Lafont.

Qualche dubbio in mezzo al campo: per Tuttosport toccherà a Veretout agire in cabina di regia, con Benassi e Gerson a completare il reparto. Per tutti gli altri quotidiani in edicola questa mattina sarà Norgaard ad agire davanti alla difesa, mentre Veretout tornerà nel suo ruolo naturale.

Davanti tutto confermato: tridente con Chiesa, Simeone e Muriel, a caccia di gol dopo la bellissima doppietta con la Sampdoria. Panchina per Pjaca, rimasto a Firenze dopo il no al Genoa.



GAZZETTA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

TUTTOSPORT (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Hancko; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel

