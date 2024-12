TOTOFORMAZIONE, CATALDI-QUARTA IN MEDIANA, TANTI BALLOTTAGGI IN DIFESA. PORTA, MARTINELLI PRONTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Dopo giorni vissuti senza fiato, torna il sereno. La Firenze del calcio ha sopportato un’altra sciagura, questa volta fortunatamente con esito benevolo. Edoardo Bove è fuori pericolo di vita e ha convinto i compagni a scendere in campo stasera contro l’Empoli, in un match preparato sicuramente non nelle migliori condizioni per la Fiorentina. Dopo ore di angoscia però si torna almeno a parlare di calcio e allora ecco la Coppa Italia, occasione per distrarsi e infilare i pensieri altrove rispetto alle camere d’ospedale. Palladino ripartirà da una formazione di difficile lettura, ma che comprenderà almeno qualche cambio rispetto all’undici che aveva - per poco - affrontato l’Inter domenica sera.

Tra i pali, notizia anticipata dalla nostra redazione, dovrebbe raccogliere la maglia da titolare Tommaso Martinelli, pronto a giocarsi le sue carte di fronte al suo pubblico. Altrimenti, sarà Terracciano ad occupare la porta viola. Ci sono invece diversi dubbi sulla scelta dei difensori, a partire dalle corsie: a sinistra è ballottaggio serrato Gosens-Biraghi (solo Gazzetta indica Parisi dal primo), a destra idem per Kayode-Dodo, col classe 2004 favorito per spuntarla. In mezzo è certo della maglia Pongracic, con Ranieri che dovrebbe essere molto probabilmente il suo partner. Fugati invece i punti interrogativi su centrocampo e attacco: il duo mediano sarà del tutto inedito, con Cataldi e Martinez Quarta pronti ad agire in regia, mentre Ikone e Sottil presidieranno le fasce. Tocca a Beltran invece svariare sulla trequarti e alle spalle di Kouame, grazie al quale tirerà il fiato Moise Kean.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la gara di Coppa Italia con l’Empoli, secondo le principali testate sportive nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Moreno, Parisi; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Corriere dello Sport-Stadio (4-2-3-1): Martinelli; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Ranieri, Biraghi; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

la Repubblica (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Ranieri, Biraghi; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

La Nazione (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Martinelli; Dodo, Pongracic, Ranieri, Biraghi; Cataldi, M. Quarta; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.