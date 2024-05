TOTO-FORMAZIONE: KAYODE E PARISI UNICHE CERTEZZE. DUBBIO NZOLA-BELOTTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dubbi e ancora dubbi. Nella testa di Vincenzo Italiano, indeciso se dar sfogo al turnover selvaggio a sei giorni dall'appuntamento che vale una stagione, e di conseguenza anche sui giornali di oggi. Il toto-formazione sfoderato dai vari quotidiani presenta tante differenze passando da un giornale all'altro. Un punto di contatto c'è ed è la difesa (portiere escluso): col Cagliari spazio alla linea a quattro composta (partendo da destra) da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi. Dentro quindi i due esterni 'da Serie A', visto che i due titolari (Dodo e Biraghi, quest'ultimo acciaccato dopo un pestone subito ieri) riposeranno in visto della finale di Conference. A centrocampo in tanti puntano sulla riconferma di Bonaventura. Altro titolare su cui in tanti puntano è Gaetano Castrovilli, probabilmente all'ultima in maglia viola e possibile esterno sinistro in una trequarti che vedrà dall'altra parte Ikoné e in mezzo uno tra Beltran e Barak. E davanti? Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport puntano su Belotti, mentre Nazione e Repubblica danno fiducia a Nzola. Tanti dubbi come dicevamo, che verranno fugati solo intorno alle 19.30, a circa un'ora dal calcio d'inizio di Cagliari-Fiorentina (si parte alle 20.45).

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Ikone, Beltran, Castrovilli; Belotti.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Duncan; Ikoné, Beltran, Castrovilli; Belotti.

Nazione: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Bonaventura; Ikone, Barak, Kouame; Nzola.

Repubblica Firenze: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Beltran, Castrovilli; Nzola.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola.