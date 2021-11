TORNANO QUARTA E MILENKOVIC, A DESTRA VENUTI/SOTTIL DAL 1'?

Riprova fondamentale, prima di altre gare che accompagneranno la Fiorentina verso l’anno nuovo con un calendario da aggredire. I viola cominciano il cammino da Empoli forti della vittoria sul Milan, sorta di esordio per i tre punti al cospetto di una big, e la classifica favorisce ulteriori sogni di gloria. Anche perchè rispetto a sabato scorso Italiano ritrova Milenkovic e Quarta e soprattutto ha un Nico Gonzalez in pieno recupero.

L’argentino dovrebbe però cominciare comunque dalla panchina, come contro i rossoneri, e pur aumentando il minutaggio potrebbe lasciar spazio a Sottil nel tridente offensivo che avrà il solito Vlahovic come vertice con Saponara a sinistra. A centrocampo, con Bonaventura e Torreira intoccabili, Duncan si è rivelato fondamentale nella sfida al Milan e resta davanti agli altri (Castrovilli in primis) per partire dal 1', mentre con Venuti a destra e Biraghi a sinistra in porta ci sarà ancora Terracciano vista la defezione di Dragowski.

Empoli alle prese con il recupero dalla gastroenterite che ha colpito molti calciatori a ridosso dell’ultima trasferta di Verona, e anche con un paio di giorni di preparazione in meno. Davanti al portiere Vicario andranno così Romagnoli e Luperto con Stojanovic e Marchizza a fare i terzini, mentre in mezzo Zurkowski e Bandinelli completeranno il reparto insieme a Ricci, davanti Henderson con la coppia Di Francesco-Pinamonti a rappresentare il riferimento offensivo.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza, Zurkowski, Ricci, Bandinelli, Henderson, Di Francesco, Pinamonti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Saponara