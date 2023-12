TORNA KAYODE A DESTRA, RANIERI IN MEZZO, DAVANTI CONFERMA KOUAMÉ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Le risposte degli attaccanti, esterni inclusi, e le ritrovate conferme in difesa, Italiano si aspetta molto di più che tre punti dall'esame Salernitana, e d'altronde la sua squadra deve comunque riprendere il passo dopo il k.o. di San Siro, quarta sconfitta nelle ultime 5 giornate. Intanto qualche indicazione (positiva) di giovedì potrebbe tornare d'attualità mentre il rientro di Kayode sulla destra, dal primo minuto, dovrebbe favorire anche il ritorno sulla sinistra di Parisi dove però il ballottaggio con Biraghi è apertissimo.

In difesa, davanti all'altro rientrante Terracciano, Ranieri scalpita per ritrovare una maglia da titolare probabilmente accanto a Milenkovic mentre in regia, con Mandragora davanti a Duncan nel ballottaggio, si dovrebbe rivedere Arthur. Con Bonaventura prossimo al rientro Nico e Sottil potrebbero essere gli esterni di un trittico alle spalle di Kouamè in vantaggio su Beltran e Nzola.

Per quanto riguarda la Salernitana sia Dia che Tchaouna dovrebbero comunque partire dalla panchina con Ikwuemesi al centro dell'attacco e il duo Kastanos-Candreva a supporto. Con Fazio e Pirola centrali Mazzocchi va a destra e Bradaric a sinistra mentre a sostegno di Bohinen in mezzo largo a Coulibaly e Maggiore.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4231): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Arthur, Mandragora, Nico, Bonaventura, Sottil, Kouamè

SALERNITANA (4321): Costil, Mazzocchi, Pazio, Pirola, Bradaric, Coulibaly, Bohinen, Maggiore, Candreva, Kastanos, Ikwuemesi