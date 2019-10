TOR-ACF PRIMAVERA, Rivivi il LIVE di FV!

90' +6' - E finisce qui! Con brivido finale, la Fiorentina Primavera pareggia 1-1 contro il Torino dei pari età: gol di Lucca e Montiel.

90' +6' - Pierozzi! Tiro a giro che Trombini riesce a deviare con un grande intervento: Fiorentina ad un soffio dal gol vittoria!

90' +5' - Ultima occasione per la Fiorentina, con un cross che non arriva per poco a Simonti che avrebbe concluso da due passi.

90' +2' - Ennesimo cambio: nella Fiorentina esce Koffi ed entra Fiorini.

90' +1' - Rauti! L'attaccante granata va su punizione direttamente in porta, con il pallone che esce di un soffio. Che brivido per Brancolini...

90' - Assegnati 5 minuti di recupero

86' - Bianco tenta la conclusione dai 25 metri: pallone che finisce alto.

85' - Giro palla sterile della Fiorentina che prova a vincere questa gara.

80' - Clamoroso episodio: Duncan viene espulso pur essendo in panchina. L'inglese si guadagna la squalifica con quest'ingenuità.

78' - Doppio cambio anche nella Fiorentina: escono Duncan ed Eysseric, entrano Kukovec e Simic

76' - Giallo per Pierozzi per un fallo duro a centrocampo.

73' - Chiti colpisce tutto solo in area su corner: la conclusione si impenna e la Fiorentina non riesce a trovare il vantaggio.

72' - Altri cambi nel Torino: fuori Greco e Sandri, dentro Moreo e Rotella.

71' - Rauti colpisce di testa da due passi ma spedisce alto sopra la porta di Brancolini.

65' - Cambio nella Fiorentina: esce Montiel, entra Chiti

63' - Simonti mura il tentativo da due passi di Singo: gran salvataggio del terzino viola

62' - ESPULSIONE ANCHE PER LA FIORENTINA! Dutu sbraccia a centrocampo e l'arbitro non ha dubbi: rosso diretto per il difensore gigliato.

61' - Cambio nel Torino: esce l'autore del gol, Lucca, ed entra Garetto.

59' - ESPULSO ONISA! Il numero 8 del Torino entra malamente su Eysseric e rimedia il secondo giallo: granata in 10

58' - PALO DI GRECO! Occasione per il Torino, con l'attaccante che conclude da distanza ravvicinata: Brancolini immobile ma il palo salva la Fiorentina.

55' - Giallo anche per Rauti, che si allaccia a centrocampo con Bianco.

53' - Giallo per Onisa del Torino.

52' - Torna intanto in campo Montiel, che appare ristabilito dalla botta alla spalla.

52' - GOL ANNULLATO A DUNCAN! Cross di Eysseric sul quale fa sponda Pierozzi. Duncan insacca in rete ma l'arbitro fischia: è fuorigioco!

50' - A terra Montiel dopo un contatto duro. Punizione buona per la Fiorentina, con lo spagnolo che ha problemi alla spalla.

48' - Conclusione dell'autore del gol Lucca, che questa volta centra Brancolini al corpo. Il portiere viola blocca il pallone.

45' - Cambio nella Fiorentina: entra Bianco, esce Gorgos.

45' - Riparte la sfida a Vinovo" Questa volta batte la Fiorentina.

--- INTERVALLO ---

45' FINE DEL PRIMO TEMPO: 1-1. al gol iniziale di Lucca risponde Montiel dal dischetto per fallo su Koffi.

40' - Punizione provocata da Eysseric (ammonito) sullo sviluppo del quale Sandri tira dal limitge chiamando alla grande parata Brancolini

38' - GOOOOL GOOOL GOOOL: Montiel trasforma dal dischetto e firma l'1-1

37' - CALCIO DI RIGORE PER I VIOLA Siniega viene a contatto con Koffi che cade in area e per l'arbitro è calcio di rigore.

35' - Primo giallo della gara a Lucca, l'autore del gol granata, per fallo su Gorgos.

25' - Rauti s'invola in area contrastato da Dutu e alla fine commette fallo interrompendo così l'azione del Torino.

21' - Punizione per i viola calciata da Eysseric che però calcia male e non trova nessun compagno.

19' - Ancora un affondo di Montiel per Pierozzi ma il tiro cross del giocatore viene respinto da Michelotti.

15' - Fiorentina prova a rimontare con Montiel che cerca di servire Duncan ma il cross non va a buon fine.

13' - Ancora Pierozzi prova dalla destra ma la mira non è giusta.

7' - Sul ribaltamento di fronte Singo impegna Brancolini che poco un minuto dopo viene ancora chiamato alla parata sul giocatore granata.

6' - Buona azione di Eysseric che progredisce palla al piede in maniera pericolosa ma la difesa respinge bene.

5' - Tiro di Pierozzi che però non impensierisce il portiere.

3' - VANTAGGIO GRANATA: Lucca mette la palla in rete dopo la respinta di Brancolini sul tiro di Rauti.

1' - INIZIATA LA GARA dopo aver osservato un minuto di silenzio per la morte del presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi.

Fiorentina Primavera a Vinovo per la quarta giornata di campionato, contro il Torino. Si rinnova così una sfida che la scorsa stagione tra tutte le manifestazioni si è svolta ben sei volte. Firenzeviola.it come al solito seguirà la partita con la diretta testuale. Ecco le formazioni ufficiali in attesa del fischio d'inizio:

FIORENTINA (4-2-3-1): Brancolini, Pierozzi, Simonti, Dutu, Dalle Mura, Lovisa, Montiel, Gorgos, Duncan, Koffi, Eysseric. All. Bigica

TORINO (3-5-2): Trombini; Siniega, Buongiorno, Celesia; Singo, Onisa, Sandri, Freddi Greco, Michelotti; Rauti, Lucca. All. Sesia.