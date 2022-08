INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER LA DIFESA I VIOLA SULLA TRACCE DI J. SUTALO Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, i viola sarebbero sulle tracce di Josip Sutalo, difensore centrale dal piede destro classe 2000 in forza alla Dinamo Zagarbia e nel giro della Nazionale Under-21 croata (ma già... Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, i viola sarebbero sulle tracce di Josip Sutalo, difensore centrale dal piede destro classe 2000 in forza alla Dinamo Zagarbia e nel giro della Nazionale Under-21 croata (ma già... NOTIZIE DI FV MARIANI, CHE TRIS ALL'UDINESE ALLA PRIMA CON I VIOLA Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara della sfida della Dacia Arena di dopodomani tra Udinese e Fiorentina. Il fischietto nei confronti dei viola può già vantare 13 precedenti con un bilancio di 7 vittorie (oltre il 50%), 2... Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia il direttore di gara della sfida della Dacia Arena di dopodomani tra Udinese e Fiorentina. Il fischietto nei confronti dei viola può già vantare 13 precedenti con un bilancio di 7 vittorie (oltre il 50%), 2... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi