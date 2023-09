TOP FV, Vota il miglior viola in Fiorentina-Atalanta 3-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina batte l'Atalanta nel match della ripresa del campionato, e lo fa per 3-2 al Franchi, grazie alle reti di Bonaventura, Quarta e Kouamé. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il proprio migliore in campo tra gli uomini di Italiano, al fine di dar vita al Premio Top FV. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante:

TOP FV, Vota il miglior viola nella vittoria con l'Atalanta