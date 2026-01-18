Top FV, la Fiorentina domina e vince a Bologna. Chi il miglior viola in campo?
FirenzeViola.it
Vince la Fiorentina, per la prima volta in trasferta in questa stagione. La squadra di Vanoli sbanca il Dall'Ara per 1-2, con le reti di Mandragora e Piccoli che permettono di onorare al meglio la scomparsa di Rocco Commisso. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il sondaggio:
3 Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Dagli inviatiUna vittoria che vale doppio: la Fiorentina onora Commisso e rilancia la corsa salvezza
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
