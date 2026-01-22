Top FV, Fagioli il migliore di Bologna-Fiorentina. Poi Dodo e Parisi

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:48
di Redazione FV

Nicolò Fagioli vince l’ultimo sondaggio "Top FirenzeViola" lanciato dalla nostra redazione dopo Bologna-Fiorentina. Il classe 2001 è stato scelto dal 40,85% dei 2389 votanti come miglior giocatore viola visto al Dall’Ara. Al secondo posto Dodo, col 31,65% delle preferenze. Terzo Fabiano Parisi a quota 7,37%. 

Ecco la classifica completa.

Fagioli 40.85 %
Dodo 31.65 %
Parisi 7.37 %
Gudmundsson 6.57 %
Mandragora 4.27 %
Piccoli 2.34 %
Ndour 1.97 %
Comuzzo 1.47 %
Pongracic 1.21 %
Gosens 1 %
De Gea 0.42 %
Brescianini 0.25 %
Sohm, Fortini, Solomon 0.17 %
Ranieri 0.13 %