TOP FV, Con l'Inter è 1° Dragowski davanti a Vlahovic

Secondo i nostri lettori, all'interno della votazione del Premio Top FirenzeViola.it per quanto riguarda la sfida tra Fiorentina ed Inter terminata sull'1-1, è stato maggiormente meritevole del primo premio il portiere Bartlomiej Dragowski, grazie alle sue parate, ancor più dell'autore del gol con il quale è giunto il pareggio finale per i viola, la punta serbo Dusan Vlahovic. Dei 1344 voti complessivi al nostro sondaggio, infatti, il 50,7% (appena più di uno su due) è andato all'estremo difensore, contro invece il 35,3% destinato all'attaccante classe 2000. Chiude invece il podio, decisamente più staccato, capitan German Pezzella (3,2%) per una manciata di voti di vantaggio nei confronti di Gaetano Castrovilli (3%). Di seguito la classifica completa del turno.

1) Dragowski 50,67%

2) Vlahovic 35,27%

3) Pezzella 3,20%

4) Castrovilli 2,98%

5) Eysseric 2,38%

6) Boateng 1,41%

7) Dalbert 1,19%

8) Lirola 1,04%

9) Milenkovic 0,45%

10) Caceres 0,37%

11) Benassi e Pulgar 0,30%

13) Badelj e Chiesa 0,22%