TOP FV, Chi il migliore viola in Udinese-Fiorentina 0-1?

La Fiorentina sbanca la Dacia Arena di Udine al termine di una partita sofferta e ostica decisa dal rigore di Dusan Vlahovic. Terza vittoria in trasferta per i viola e 12 punti dopo 6 partite in uno degli avvii migliori della società gigliata. Quella di oggi non è però stata una passeggiata per la squadra di Vincenzo Italiano.