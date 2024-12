TOP FV, A Guimaraes vince Mandragora. Dodo secondo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nel pareggio per 1-1 raccolto dalla Fiorentina contro il Vitoria Guimaraes non sono stati molti i giocatori viola a brillare, soprattutto quelli sostituiti da Palladino nel secondo tempo. Alla fine a prendere più voti come migliore in campo secondo i lettori di Firenzeviola.it è Rolando Mandragora, autore del gol che di fatto ha qualificato la Viola agli ottavi di Conference League come terza della classifica generale. Dietro il centrocampista ma staccati troviamo Dodo e Beltran, con poca differenza di voti. Questo il dettaglio:

Terracciano 3,04 %

Dodo 19,09 %

M. Quarta 1,99 %

Comuzzo 0,47 %

Parisi 2,11 %

Richardson 0,70 %

Mandragora 38,06 %

Ikoné 0,47 %

Gudmundsson 2,22 %

Beltran 18,15 %

Kouamé 0,94 %

Adli 1,64 %

Ranieri 5,97 %

Kean 2,34 %

Colpani 0,59 %

Gosens 2,22 %