TIFOSI, Volo charter per Poznan cancellato: il motivo

Non si sono raggiunte le adesioni minime per effettuare il volo charter in direzione Poznan per la trasferta in terra polacca il prossimo giovedì. Come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il volo è stato cancellato. Una cinquantina le adesioni che erano state raccolte. Dunque, da adesso, i tifosi viola che vorranno raggiungere la Polonia per assistere alla partita, dovranno organizzarsi per conto proprio. Il costo del biglietto per il settore ospiti si aggira sui 22 euro.