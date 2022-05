TIFOSI, Sui social già impazza il #riscattateTorreira

Non si placano a Firenze e non solo le polemiche per il mancato riscatto di Lucas Torreira, ipotesi emersa questa mattina su alcuni portali di calciomercato specializzati ma che ora dopo ora sta trovando sempre più conferme. Il centrocampista uruguaiano, autentico simbolo della rinascita viola in questa stagione, è infatti diventato in poco tempo un simbolo per i tifosi che alla luce dei rumors emersi in queste ore hanno espresso tutto il loro malcontento sui social.

In particolare ad essere preso di mira è stato un post della Fiorentina stessa pubblicato su Instagram: nel reel, che immortala la festa della squadra ieri sera dopo il successo per 2-0 sulla Juventus, il vero protagonista è in breve tempo diventato l’hashtag #riscattatetorreira, a riprova del fatto che - paradossalmente - il mancato acquisto del regista (destinato per il momento a tornare all’Arsenal) ha quasi fatto passare in secondo piano il ritorno della Fiorentina in Europa dopo sei anni dall’ultima qualificazione.