TIFOSI, Più di mille a Reggio: superata pure Brescia

Come anticipato in queste ore da più fonti di informazione, quella di domani a Reggio Emilia sarà una delle trasferte con più seguito in questo inizio di stagione da parte dei tifosi della Fiorentina: i numeri tuttavia, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, rischiano di essere ancora superiori rispetto a quelli dell'ultima gara giocata dalla squadra viola lontano dal Franchi, quando a Brescia nel settore ospiti furono 1.027 i sostenitori arrivati dalla Toscana. Il dato infatti sarà quasi certamente (se pur di poco) maggiore e pertanto quella del Mapei Stadium balzerà in testa alla classifica delle trasferte più numerose organizzate dai gruppi della Fiesole e non solo.