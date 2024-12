TERRACCIANO, Il Cagliari ci pensa già per gennaio

Fonte: Dimitri Conti

Il Cagliari è sempre più intenzionato a prendere un nuovo portiere per gennaio. Il titolare di inizio stagione Simone Scuffet ha infatti perso il posto a favore del portiere di riserva, l'albanese Alen Sherri. Qualche errore di troppo per Scuffet ha indotto il suo allenatore Davide Nicola ad apportare il cambio e nelle ultime tre settimane l'estremo difensore friulano è rimasto seduto in panchina ad osservare quanto fatto dai compagni e dal rivale Sherri.

In vista del mercato di gennaio, però, il Cagliari sta pensando sempre più seriamente di cercare un nuovo portiere da consegnare a Nicola e un identikit che si sta facendo strada è quello di Pietro Terracciano, attuale dodicesimo della Fiorentina. Perché l'affare possa avanzare ed eventualmente arrivare a compimento, servirà un'apertura da parte del portiere a lasciare Firenze e trasferirsi nell'isola. Quello che non è successo, per esempio, nella scorsa estate quando ha chiuso la porta al Monza nonostante ci fossero già gli accordi per il cartellino e sul contratto coi brianzoli.