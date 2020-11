TAVOLETTI A FV, Viola, ora un coach per la mente

Tra gli aspetti analizzati ieri a Firenzeviola.it da Stefano Tavoletti, mental coach affermato per calciatori professionisti e consulente di allenatori, nonché scrittore sul tema “Coaching e allenamento mentale del calciatore” che ha alle spalle esperienze lavorative in club come Trapani, Livorno e Catania, c'è stato anche quello dell'inserimento di una figura come lui all'interno dello spogliatoio della Fiorentina, gravata da una crisi mentale e di risultati: “Da anni vado ripetendo che una performance si fonda su quattro aree: tecnica, tattica, fisica e mentale, non vedo perché in quest’ultima area non debba esserci un professionista preposto all’allenamento della mente e della concentrazione. Un ruolo che non può essere ricoperto dall’allenatore, che non ne ha le competenze e che ha ben altro a cui pensare. L’obiettivo deve essere quello di migliorare la capacità dei giocatori di crescere mentalmente, emotivamente e aggiungo spiritualmente: con il termine spirituale intendo la riscoperta di sé e del proprio potenziale. È importante far capire ai ragazzi il funzionamento della loro mente e delle emozioni in campo, in modo che imparino a controllarsi e a scegliere le risposte più adeguate con mente lucida. Insegnare al calciatore a entrare nello stato di flusso, dove tutto scorre, invece spesso si vedono ragazzi “bloccati” e macchinosi nelle loro giocate. Quando si tranquilizza la mente, anche il corpo si calma e quando mente e corpo sono calmi si crea quella sinergia che alimenta la prestazione ottimale”.

