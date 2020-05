TAVOLETTI A FV, Iachini faccia come Phil Jackson

Stefano Tavoletti, mental coach affermato per calciatori professionisti e consulente di allenatori che ha alle spalle esperienze lavorative con Cristiano Piccini, Lorenzo Venuti, Mattia Caldara, ieri a FirenzeViola.it ha analizzato anche quello che dovrà essere il lavoro di Beppe Iachini: “Sono del parere che l’allenamento mentale dovrebbe farlo qualsiasi tecnico. L’allenatore deve saper gestire il suo stato d'animo, quello dei giocatori, dei collaboratori, per cui la pressione emotiva che avrà Iachini sarà il triplo più forte, oltretutto dovrà anche portare a casa risultati. Sono sicuro che una persona abituata a lottare come Iachini che avrà l’esperienza e la forza per affrontare anche questa situazione. Credo che in queste situazioni un allenatore debba essere meno autoritario e più autorevole, più ispiratore, come diceva il grande Phil Jackson. Il tecnico viola ora più che mai dovrà essere un esempio di coraggio e sicurezza verso i suoi giocatori. L’obiettivo di fare qualcosa di unico, di magnifico, nonostante le avversità, dovrà essere alla base delle motivazioni della Fiorentina per il suo finale di stagione. Così facendo il tecnico non sarà condizionato dal pensare troppo alla sua panchina”.

