SUPERCOPPA, Primavera viola campione: rivivi il match

Al Castellani il derby toscano e la Supercoppa Primavera si tingono di viola. La Fiorentina Primavera ha battuto l'Empoli ai calci di rigori dopo una partita pirotecnica finita 3-3 nei 120'. Una gara a due facce che la Fiorentina è riuscita a ribaltare per poi essere di nuovo raggiunto da un Empoli che non ha mai mollato. CLICCA QUI per ulteriori dettagli del match.

