EMPOLI-ACF 6-7 D.C.R, Rivivi il live di FV

La Fiorentina si aggiudica la Supercoppa Primavera al termine di una partita avvincente e ricca di colpi di scena con l'Empoli che non poteva che finire ai rigori dove la Fiorentina ha fallito solo un penalty contro i due degli azzurri. Finisce dunque 7-6 per la Fiorentina dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e il 3-3 dopo i tempi supplementari.

-Agostinelli NELL'ANGOLINO E GOOOOOL GOOOL GOOOL: SUPERCOPPA AI VIOLA

-Degl'Innocenti tiene in vita l'Empoli: GOL

-Favasuli tiro sotto la traversa: GOL

-Fazzini spiazza Andonov: GOL

-Rocchetti per la Fiorentina calcia bene: GOL

-LoGrieco angola ma Andonov dice no: NO GOL

-Lo specialista Corradini non sbaglia: GOL

-Pezzola manda alle stelle: NO GOL

-Tocca a Munteanu che manda fuori: NO GOL

-Inizia RIzza dell'Empoli: GOL

Seguiamo insieme la sequenza dei rigori

--------------------------------------------

120' +1' - FINISCE ANCHE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE E SI VA AI RIGORI

120' - Nervosismo tra le panchine con Buscè che si "prende" con il secondo di Aquilani.

119' - GOL DELL'EMPOLI: 3-3 DI FAZZINI

118' - Cambio viola: entra Ghilardi per Distefano.

117' - ESPULSO BIANCO per doppio giallo

116' - Andonov attento sul pallone lungo dell'Empoli proprio sulla linea

115' Cambio Empoli: Buscè mette Logrieco per Evangelisti, ammonito qualche minuto prima

109' - La Fiorentina vicina al poker con Distefano, salva Hvalic

106' SI RIPRENDE!! La Fiorentina cambia Petronelli con Rocchetti. Un cambio anche per l'Empoli, esce Boli

--------------------------------------------------

105' +1' - FINE DEL PRIMO TEMPO CON IL PARZIALE DI 2-3

104' - GOOOOL GOOOL GOOOL La Fiorentina la ribalta con Krastev, che sullo sviluppo di un angolo va a saltare tra cinque difensori

100' - Cambio dell'Empoli: Buscè mette Renzi per Asllani.

94' - Occasione per la Fiorentina con Munteanu e Krastev che manca il tap in che fa però ripartire Boli. Fortunatamente ci mette una pezza il neo entrato Favasuli.

91' - Pronti via, l'Empoli ha subito la palla per segnare, con Heimisson che sulla sinistra fugge via a tutti ma poi si allunga troppo e spreca la palla sul fondo.

91' - SI RIPARTE DAL 2-2! Servono i supplementari per capire chi vincerà la Supercoppa. Favasuli prende il posto di Toci, per i viola.

------------------------------------------------------------------

90+4' - FISCHIO FINALE MA LA FIORENTINA PORTA L'EMPOLI AI SUPPLEMENTARI

90' +1- OCCASIONISSIMA EMPOLI: Antonov salva il risultato su Fazzini. Empoli non ci sta al pari.

89' - GOOOOOOL GOOOOL GOOOOL- Dalla punizione di Bianco, Lucchesi fa da torre per Toci che insacca a rete

80' - Toci sfiora il pari.

79' - Lucchesi si innervosisce perché a suo giudizio un avversario guadagnava tempo a terra e prova a rialzarlo, così viene ammonito.

77' - Cambio dell'Empoli: Heimisson per Magazzù che nel primo tempo aveva speso molto.

76' - Su suggerimento di Bianco, tiro di Agostinelli dal limite dell'area che prova il pallonetto ma la traiettoria è alta.

75' - Petronelli si fa subito notare in profondità dove lo serve in maniera perfetta Munteanu ma il giocatore viola non arriva sul pallone.

73' - Sostituzione viola: Petronelli per Destiny che stava però giocando bene e dunque ci rimane un po' male.

70' - Ammonito Destiny per la Fiorentina.

69' - Buscè corre ai ripari con un doppio cambio: Bonassi per Rossi e Ignacchiti per Villa

66' - L'Empoli vorrebbe un rigore per un intervento di Krastev ma per l'arbitro è regolare.

61'- GOOOOL GOOOL GOOOL DELLA FIORENTINA: Agostinelli, con la Fiorentina che non trova spazi nelle strette maglie della difesa azzurra, riesce ad aggirare Boli con astuzia e calcia all'incrocio dei pali. grande gol del giocatore viola che permette alla Fiorentina di riaprire la gara.

56' - OCCASIONE VIOLA: Munteanu prova a calciare in porta ma la mira è di poco fuori, palla sul lato.

54' - OCCASIONE VIOLA: Lucchesi di testa su sviluppo di un angolo, traiettorias alta. Ora la Fiorentina è più determinata

52' - Falli tattici dell'Empoli ed anche Fazzini viene ammonito.

50' - Ammonito Villa, è il primo della gara.

49' - OCCASIONE EMPOLI - Proprio Krastev è autore di un grande errore mandando a rete Magazzù che poteva chiudere la partita ma che, per fortuna della Fiorentina, spara alto a porta vuota.

46' RIPARTITI!!! Aquilani sostituisce gli esterni, Gentile e Kayode, ed inserisce Krastev e Munteanu. Il tecnico ridisegna insomma la Fiorentina, passando ad un 3-5-2.

---------------------------------------------------------------------------

La Fiorentina va negli spogliatoi sotto di due gol. Dopo l'ottima traversa di Agostinelli su punizione al 17' i viola si sono lasciati infatti bucare due volte dalle incursioni veloci di Boli che porta al gol di Luca Magazzù al 18' e di Rizza in tap-in al 24'. I viola hanno provato l'assalto finale ma senza riuscire a sfondare la difesa azzurra.

45' +1' - FINE DEL PRIMO TEMPO: EMPOLI IN VANTAGGIO SUI VIOLA PER 2-0

45' - Ancora viola in attacco con Kayode e Destiny ma non sfonda,

42' - Due occasioni viola con Toci (incornata in area) e Kayode che dalla sinistra impegna il portiere azzurro.

33' - Sul tiro di Distefano, Boli mette in difficoltà il suo portiere.

31' - La Fiorentina accusa il colpo ma reagisce con il gioco e chiude gli avversari nella propria area con una serie di calci piazzati che però non danno i risultati sperati.

24' - RADDOPPIO EMPOLI: difesa viola sorpresa sulle fasce con Rizza che piega ancora Andonov in diagonale

18' - VANTAGGIO EMPOLI: gli azzurri ripartono in contropiede subito dopo la traversa viola con Boli che tira in porta, prima parata di Andonov che viene trafitto però dal tap-in in rete di Magazzù: 1-0 azzurro

17' - TRAVERSA DELLA FIORENTINA!! Fallo guadagna un fallo da buona posizione e Agostinelli si occupa del tiro cogliendo la traversa

14' - Magazzù prova a scappare ancora ai difensori, ma è lui stesso a fare fallo su Gentile e far ripartire i viola con una punizione a favore.

12' - Ancora pericoloso l'Empoli con Magazzù che costringe i viola in angolo.

11' - Empoli in attacco ma la palla attraversa tutta l'area senza troppi patemii per Andonov.

7' - Attacca la Fiorentina con Kayode che crossa al centro ma Agostinelli è ben chiuso da Pezzolla.

6' - Sugli spalti del Castellani la dirigenza viola al completo: Barone, Burdisso, Pradè e il responsabile del settore giovanile Angeloni.

5' - Primo tiro della Fiorentina, dal piede di Gentile ma non dà pensieri a Hvalic.

1' - PARTITA INIZIATA

Alle 17 fischio di inizio di Empoli-Fiorentina allo stadio Castellani di Empoli, gara valida per aggiudicarsi la Supercoppa 2021 tra la vincitrice dello scudetto /Empoli) e quella della Coppa Italia (Fiorentina). Derby dunque tutto toscano per il primo trofeo della stagione che rende la sfida ancora più accesa e affascinante. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Empoli (4-3-1-2): Hvalic; Boli, Evangelisti, Pezzola, Rizza; Fazzini, Asllani, Degli Innocenti; Rossi; Villa, Magazzù. A disposizione: Fantoni, Biagini, Morelli, Guarino, Heimisson, Fini, Logrieco, Ignacchiti, Renzi, Indragoli, Guadalupo, Bonassi. Allenatore: Antonio Buscè

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Gentile, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini; Egharevba, Agostinelli, Distefano; Toci. A disposizione: Fogli, Dainelli, Ghilardi, Munteanu, Romani, Petronelli, Favasuli, David, Neri, Amatucci, Rocchetti, Krastev. Allenatore: Alberto Aquilani.