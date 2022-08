SU BIRAGHI C'È IL NOTTINGHAM FOREST: NO ALLA PRIMA OFFERTA

La Premier League bussa alle porte della Fiorentina per il suo capitano, ma i viola erigono il muro. Nelle scorse ore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, alla società di viale Fanti è arrivata una proposta del Nottingham Forest, club neo-promosso nel massimo campionato inglese, per il terzino sinistro Cristiano Biraghi. La storica squadra d'Oltremanica, che nelle scorse ore ha incassato anche il rifiuto di Alex Moreno del Betis, va cercando un rinforzo per la propria fascia mancina e aveva individuato nel classe '92 un profilo ideale ma per il momento sembra dover guardare altrove.

All'attenzione della dirigenza è stata presentata un'offerta da circa 6 milioni di euro, ritenuta troppo bassa e rispedita immediatamente al mittente dalla Fiorentina. Anche lo stesso Biraghi, nonostante la società inglese fosse disposta a mettere sul piatto un contratto quadriennale da oltre 10 milioni di euro netti totali, appare non totalmente convinto di lasciare Firenze per Nottingham e ha dato mandato al suo agente, al quale non mancano in generale gli interessamenti, di aspettare con però un orientamento complessivo verso il no.

C'è un però: con un contratto in scadenza nel 2024 e un ruolo da leader della rosa certificato dall'elevato impiego richiesto da Italiano (ma anche da chi lo allenava prima di lui), nel caso la Fiorentina decidesse di confermarlo una volta per tutte in squadra tutto lascia pensare che nelle prossime settimane le parti possano già incontrarsi per discutere di un rinnovo. Secondo quanto ci risulta, comunque, non è incedibile a priori: in caso arrivasse una proposta economica in grado di stuzzicare l'appetito, la Fiorentina potrebbe mettersi a sedere e ascoltare.