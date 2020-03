STORIA DI UN ADDIO GIÀ SCRITTO

"Riportatemi dove mi avete visto felice". È stata probabilmente questa la frase che Milan Badelj ha detto ai dirigenti della Lazio per convincerli a lasciarlo tornare alla Fiorentina. I viola hanno acquistato il croato in prestito oneroso con diritto di riscatto spendendo 700mila euro subito e riservandosi di valutare in seguito con i biancocelesti l'eventuale cifra da versare nell'estate 2020.

Badelj, prima di approdare a Roma sponda biancoceleste, vantava numeri di tutto rispetto con la società di Viale Fanti: 140 presenze condite da 6 gol e 8 assist, ma soprattutto un rendimento di buon livello che gli aveva permesso di guadagnarsi il rispetto di tutti i tifosi. Il tempo però, si sa, non fa sconti a nessuno e l'età avanza per tutti, anche per il centrocampista di Zagabria. Nonostante in questa stagione sia spesso partito da titolare (17 su 19 in cui è stato messo in campo in Serie A con 1 gol, 2 su 2 in Coppa Italia) non ha mai impressionato né con Montella né con Iachini. Nella prima parte del campionato, complici anche le numerose difficoltà che la squadra viola ha incontrato, non ha brillato e non è riuscito a dare il dinamismo che serviva alla Fiorentina. Con lui e Pulgar in campo contemporaneamente il centrocampo gigliato ha sofferto un po' i ritmi alti non riuscendo spesso ad alzare la velocità del possesso palla pur con una discreta pulizia nel palleggio che però risultava sterile. Con il nuovo allenatore le cose sono andate ancora peggio visto che ha valutato incompatibili lui e Pulgar, ma la scelta su chi schierare è spesso ricaduta sul cileno con Badelj che è sceso in campo da titolare solamente tre volte tra Serie A e Coppa Italia, una delle quali è stato espulso.

Secondo il sito transfermakt.it il valore di mercato del croato si attesta intorno ai 3 milioni di euro attualmente, ma è in continua flessione visto che era 9 milioni a giugno scorso e 5 milioni a dicembre. Motivo in più questo che induce a pensare ad una mancata riconferma per Milan Badelj. La politica della società viola e di Rocco Commisso poi va totalmente nella direzione opposta visto che sono stati acquistati da poco Alfred Duncan (27 anni) e Sofyan Amrabat (23) per la mediana e c'è già un talento cristallino come quello di Gaetano Castrovilli (22) che sarà indubbiamente blindato. Per tutto questo, e non solo, ad oggi pare impronosticabile trovare un posto nella rosa della Fiorentina 2020/2021 a Milan Badelj.