STAMANI INCONTRO TRA BARONE E CASINI PER IL V. PARK: IL PUNTO

I lavori al Viola Park potrebbero subire qualche intoppo e come mostra la foto di FirenzeViola.it Joe Barone si è presentato stamani dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini per un incontro di circa un'ora non programmato, nel quale le parti si sono aggiornate sugli ultimi ostacoli che si pongono sul cammino verso la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina.

I lavori procedono spediti con circa 250 operai impegnati ogni giorno che diventeranno 1500 a partire da marzo, quando entreranno in gioco nuove aziende per la realizzazione del progetto. Ma la Soprintendenza ha posto dei paletti che non permetterebbero la realizzazione di tre campi sintetici su cinque e le righe bianche sul campo di uno dei due mini-stadi adibiti, oltre a qualche problema anche per il parcheggio.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale e della Fiorentina resta quello di inaugurare la struttura nel dicembre 2022, e il sindaco Casini si è detto fiducioso: "L'incontro è andato bene e le criticità sono risolvibili - ha detto al TgR Rai Toscana. Anche per quanto riguarda le strisce, la prescrizione è riferita solo ai campi in erba sintetica e a quelli in erba naturale. Ma possiamo lavorare con la Soprintendenza per trovare delle soluzioni".