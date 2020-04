SPORT, Conte: "Stop agli allenamenti. Così i club..."

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, ha anche parlato delle nuove limitazioni agli atleti professionisti: "Come prima cosa seguiamo la tutela della salute. L'unica novità, minima, che abbiamo introdotto in questo Decreto, che ripropone il regime di disciplina attualmente vigente fino al 13/4, riguarda le sedute di allenamento degli atleti. Le sospendiamo, onde evitare che alcune società sportive possano esigere le prestazioni, anche solo sotto forma di un allenamento. Non sono più consentite, tanto meno in gruppo: gli atleti si alleneranno, ma individualmente".

Quindi, spende due parole anche sulla questione dell'ora di libera passeggiata dedicata ai minori: "Era una nota interpretativa del Viminale, non abbiamo affatto autorizzato l'ora di passeggiata con i bambini. Abbiamo detto solo che si può consentire l'accompagnamento di un bambino se va fuori per cose essenziali come la spesa. Ma questo non giustifica passeggiate o allentamento delle misure restrittive. Proprio ora si vedono gli effetti positivi, non dobbiamo abbassare la soglia di guardia e attenzione".