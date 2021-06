INDISCREZIONI DI FV MENDES-BARONE, A MILANO C'ERA ANCHE PARATICI Nella giornata di ieri, quando ha preso corpo l’ipotesi Tottenham per Gattuso, poi saltata a causa della protesta dei tifosi degli Spurs, la notizia del possibile approdo a Londra del tecnico mai seduto sulla panchina viola e separato ancor prima di consumare il... Nella giornata di ieri, quando ha preso corpo l’ipotesi Tottenham per Gattuso, poi saltata a causa della protesta dei tifosi degli Spurs, la notizia del possibile approdo a Londra del tecnico mai seduto sulla panchina viola e separato ancor prima di consumare il... NOTIZIE DI FV COMMISSO VS MENDES, I DETTAGLI DEL DUPLICE SCONTRO E' stato un duplice scontro quello tra il super procuratore Mendes e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Un diverbio che ha portato alla prematura separazione tra Gattuso e la squadra viola. Il secondo capitolo dello scontro è stato decisivo: in una... E' stato un duplice scontro quello tra il super procuratore Mendes e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Un diverbio che ha portato alla prematura separazione tra Gattuso e la squadra viola. Il secondo capitolo dello scontro è stato decisivo: in una... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi