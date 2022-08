SORTEGGIO, Le modalità: ecco le 8 possibili rivali

Anversa o Twente, oppure le (lontane?) trasferte in Svezia, Norvegia o Bulgaria. Sono queste, per la Fiorentina, le principali insidie del sorteggio dei playoff di Conference League, in programma domani. La buona notizia è che i viola non saranno accoppiati al Nizza (che invece può trovare il Villarreal) oppure a una delle due portoghesi. Come già anticipato da FirenzeViola.it, infatti, la Fiorentina sarà inserita nell'urna delle 17 teste di serie e affronterà quindi una delle 17 squadre di seconda fascia. Oggi, però, la UEFA - come spesso accade per i sorteggi più lunghi - ha diviso le varie squadre in mini gruppetti e domani procederà semplicemente ad accoppiare due numeri estratti (ad esempio da 1 a 4 vs da 5 a 8) che valgano per tutti i gruppetti. I due numeri accoppiati, prima di essere svelati, saranno quindi messi in un'altra urna e il primo numero estratto giocherà l'andata in casa.

In altre parole, domani la Fiorentina conoscerà il proprio avversario [uno di questi quattro: la vincente di Twente (OLA)-Čukarički Belgrado (SRB), oppure la vincente di Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU)-Djurgården (SWE), oppure la vincente di Lillestrøm (NOR)-Anversa (BEL), oppure la vincente di CSKA Sofia (BUL)-Saint Patrick's Athletic (IRL)] e anche se giocherà l'andata (18 agosto) in casa oppure in trasferta.

Ecco i gruppetti del sorteggio di domani.

GRUPPO 1

TESTE DI SERIE

- vincente di APOEL Nicosia (CYP) vs Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ)

- vincente di Breidablik (ISL) vs İstanbul Başakşehir (TUR)

- vincente di Brøndby (DEN) vs Basilea (SUI)

- Fiorentina (ITA)

NON TESTE DI SERIE

- vincente di Twente (OLA) vs Čukarički Belgrado (SRB)

- vincente di Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) vs Djurgården (SWE)

- vincente di Lillestrøm (NOR) vs Royal Antwerp (BEL)

- vincente di CSKA Sofia (BUL) vs Saint Patrick's Athletic (IRL)

GRUPPO 2

TESTE DI SERIE

- vincente di Neftçi Baku (AZE) vs Rapid Wien (AUT)

- vincente di Dunajská Streda (SVK) vs FCSB (ROU)

- vincente di Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs Aris Thessaloniki (GRE)

- Villarreal (ESP)

NON TESTE DI SERIE

- vincente di Vaduz (LIE, 6.500) vs Konyaspor (TUR, 5.420)

- vincente di Viking (NOR, 5.450) vs Sligo Rovers (IRL, 1.625)

- vincente di Hajduk Split (CRO, 8,000) vs Vitória Guimaraes (POR, 10.676)

- Nizza (FRA)

GRUPPO 3

TESTE DI SERIE

- vincente di Slavia Praha (CZE) vs Panathinaikos (GRE)

- vincente di Zorya Luhansk (UKR) vs Universitatea Craiova (ROU)

- perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League fra Partizan Belgrado (SRB) e AEK Larnaca (CYP)

- Colonia (GER)

NON TESTE DI SERIE

- vincente di Spartak Trnava (SVK) vs Raków Czestochowa (POL)

- vincente di Lugano (SUI) vs Hapoel Beer-Sheva (ISR)

- vincente di Levski Sofia (BUL) vs Hamrun Spartans (MLT)

- vincente di Fehérvár (HUN) vs Petrocub-Hincesti (MDA)

GRUPPO 4

TESTE DI SERIE

- vincente di Molde (NOR) vs Kisvarda (HUN)

- vincente di KuPS Kuopio (FIN) vs Young Boys (SUI)

- perdente della sfida del terzo turno preliminare di Europa League da Slovácko (CZE) vs Fenerbahce (TUR)

- vincente di Dundee United (SCO) vs AZ Alkmaar (NED)

- West Ham (ENG)

NON TESTE DI SERIE

- vincente di Wolfsberger (AUT) vs Gzira United (MLT)

- vincente di AIK Solna (SWE) vs Shkëndija (MKD)

- vincente di Viborg (DEN) vs B36 Tórshavn (FRO)

- vincente di Paide Linnameeskond (EST,) vs Anderlecht (BEL)

- vincente di Riga (LVA) vs Gil Vicente (POR)