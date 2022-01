SONDAGGIO FV, Quanti altri acquisti per l'Europa?

Il calciomercato invernale della Fiorentina è iniziato con il botto e con l'arrivo, già ampiamente preventivato, di Jonathan Ikoné dal Lille. Al giro di boa la squadra di Italiano è arrivata con una classifica che la vede in piena lotta per l'Europa e data la sessione che ha appena aperto ufficialmente le porte, noi di FirenzeViola.it vi chiediamo: quanti altri acquisti servono alla Fiorentina, oltre a Ikoné, per poter arrivare nei primi sei/sette posti di questo campionato anche alla fine? Da zero a più di tre, per votare il nostro sondaggio basta cliccare sul link qua sotto.

