SONDAGGIO FV: MERCATO DA 6. UN TIFOSO SU TRE SCONTENTO

L'abbiamo detto e sottolineato più volte: il calciomercato estivo della Fiorentina ha diviso notevolmente le varie anime nella tifoseria viola. Un conto, però, sono le impressioni, un altro invece quando ad entrare in campo ci sono i dati, con numeri a supportarli. Sì, perché a pochi giri d'orologio dalla fine della sessione di trasferimenti, abbiamo lanciato un sondaggio per capire il gradimento del popolo viola: come valutate il mercato? Una domanda semplice, con voti dal 4 all'8. Andando ad esaminare nel dettaglio i risultati, emergono considerazioni interessanti. Con una, innanzi tutte: per la maggior parte è sufficiente, con sfumature di positività. Gli scontenti, comunque, non sono pochi. Ma facciamo ordine.

In prima battuta, va sottolineato il grande numero di partecipanti: oltre 6000 (6034) i voti arrivati alla redazione di FirenzeViola.it. Come detto, va per la maggiore il 6, che ha ottenuto il 35,38% di voti. Una valutazione sufficiente, da noi considerata alla stregua di neutra, seguita da un giudizio positivo. Il secondo voto più cliccato, è stato infatti il 7. Quasi il 30% (29,96% per la precisione) dei lettori, uno su tre, esce soddisfatto da acquisti e cessioni operate dalla coppia Pradè-Barone. Poi, però, arrivano le due valutazioni negative una dietro l'altra.

E non sono da sottovalutare. Il 5, infatti, è la terza opzione per preferenze. Il 22,77% dei tifosi viola che hanno partecipato alla nostra votazione, ritiene insufficiente - anche se non da stroncare - il mercato della Fiorentina. Per dare un'idea delle proporzioni, sono quasi 1400 voti sugli oltre 6000 complessivi. A questi, per completare il quadro della valutazione insufficiente, si aggiunge l'8,55% che ha dato 4 a Pradè e Barone. In totale, insomma, fa più del 30%: un tifoso su tre non è dichiaratamente soddisfatto del mercato, mentre gli altri due lo sono con punte di ottimismo. Anche se l'8 in pagella ha raccolto solamente il 3,33% delle preferenze.