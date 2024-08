SONDAGGIO FV, Fuori Nico, dentro Gudmundsson: i risultati

Oltre il 56 per cento dei lettori di Firenzeviola.it ritiene che la Fiorentina farebbe bene a salutare Nico Gonzalez ed accogliere Albert Gudmundsson. È quanto emerge dal sondaggio realizzato in questi giorni caldissimi sul fronte calciomercato: su quasi 4mila votanti, l'indicazione appare chiara. Va per la minore invece la valutazione che vede l'argentino superiore all'islandese, mentre il 23 per cento valuta come uguale i due calciatori. Questi i risultati del sondaggio nel dettaglio:

Fuori Nico, dentro Gudmundsson, come valutereste questa operazione?

Bene, la Fiorentina ci guadagna 56,01 %

Male, Nico è superiore a Gudmundsson 20,39 %

Sono due giocatori dal valore più o meno simile 23,60 %

In attesa di capire se i due movimenti di mercato si completeranno, il popolo viola si è espresso.