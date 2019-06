SLIDING DOORS

Forse un po' a sorpresa, uno dei ruoli più chiacchierati nelle ultime ore in chiave mercato è quello del portiere. A dispetto di quanto si pensasse in precedenza, infatti, pare che il futuro di Alban Lafont sarà lontano da Firenze: per il giocatore si profila l'ipotesi di un ritorno in Ligue 1, con il Nantes pronto a chiudere l'operazione anche in tempi relativamente brevi. Per quanto riguarda la formula, si parla di un prestito biennale.

In tal caso ad esultare sarebbe Bartlomiej Dragowski, il quale con ogni probabilità erediterebbe il posto da titolare che in maglia viola non è mai riuscito ad aggiudicarsi. Il polacco ha disputato un ottimo finale di stagione ad Empoli, pertanto è lecito aspettarsi che una sua eventuale promozione possa diventare realtà. Ragionamento che cozzerebbe solo con un'altra ipotesi: quella relativa al potenziale innesto dello juventino Mattia Perin.

Il nome dell'estremo difensore classe '92 si è fatto più caldo nelle ultime ore, con il club di Andrea Agnelli che sarebbe disposto a cederlo in prestito conservando, magari, il diritto di riscatto. Una circostanza che, qualora si concretizzasse, ribalterebbe ovviamente le carte in tavola a scapito di un Dragowski non più sicuro della propria titolarità, tutt'altro. Infine resta viva la pista Emiliano Viviano, per la mansione - casomai - di secondo.